російська авіація завдала бомбових ударів по території Бєлгородської області, - ЗМІ

Авіація збройних сил росії знову завдала бомбових ударів по території Бєлгородської області, скинувши дві 500-кілограмові авіабомби з фугасною боєголовкою ФАБ, повідомляє ASTRA.

Зазначається, що бомби були виявлені за два кілометри від села Крюкове. Їх знайшли 30 березня.

За даними російського видання, це вже 14-й подібний випадок у регіоні за два тижні.