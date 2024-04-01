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російська авіація завдала бомбових ударів по території Бєлгородської області, - ЗМІ

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Авіація збройних сил росії знову завдала бомбових ударів по території Бєлгородської області, скинувши дві 500-кілограмові авіабомби з фугасною боєголовкою ФАБ, повідомляє ASTRA.

Зазначається, що бомби були виявлені за два кілометри від села Крюкове. Їх знайшли 30 березня.

За даними російського видання, це вже 14-й подібний випадок у регіоні за два тижні.

Бєлгородська область
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