Мінреінтеграції: Людина, яка пережила горе, потребує особливої підтримки

Людина, яка пережила горе, потребує особливої підтримки. Є кілька правил, яких варто дотримуватись, щоб надати її правильно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
Фахівці Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?", ініційованої Першою леді Оленою Зеленською, рядять робити наступне:
1. Не варто говорити замість людини чи закінчувати замість неї речення. Навіть якщо вам здається, що ви її розумієте.
2. Не знецінюйте досвід людини, не порівнюйте з іншими.
3. Дайте людині час і простір, щоб пережити емоції, не блокуйте її переживання.
4. Будьте поруч. Дайте зрозуміти, що за потреби до вас можна звернутися. Що біля вас - безпечно.
5. Запропонуйте допомогу із нагальними та рутинними справами. Також можете разом прогулятися або поговорити про звичні речі.
6. Можете підтримати її фразами на кшталт:
"Я - поруч" або "Якщо тобі потрібна будь-яка підтримка, я тут".
"Я тебе слухаю, мені не байдужі твої переживання".
"Чим я можу тобі допомогти?".
"Як саме я можу тебе підтримати?".
"Ти можеш звертатися до мене, коли відчуватимеш потребу".
7. Намагайтеся вислухати людину. Це допоможе їй пройти процес прийняття.
Безоплатну психологічну підтримку для ветеранів, ветеранок, військових та членів їхніх сімей надає ГО "Вільний Вибір".
Щоб записатися на консультацію, телефонуйте або пишіть у месенджери за номером: (063) 646-49-91 (у будні з 09:00 до 19:00).
Для того, щоб бути в ресурсі, незважаючи на тягар війни та постійний стрес, потрібно відпочивати. У цьому допоможуть звичайний душ і навіть вечірки та ресторани, якщо вони допомагають заповнити втрачені сили.
Військовий психолог, зокрема, радить намагатися лягати спати, прокидатися, їсти в той самий час, за годину до сну та після не користуватися мобільними телефонами.
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