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МЗС Німеччини: російська дезінформаційна кампанія проти України в Європі зросла у своїх масштабах

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російська дезінформаційна кампанія, спрямована на підрив підтримки України в Європі зросла у своїх масштабах, заявляє керівник департаменту культури і комунікації Міністерства закордонних справ Німеччини Ральф Бесте в інтерв'ю для Financial Times.

За словами Бесте, російські дезінформаційні кампанії стали масштабнішими, майстернішими та непомітнішими.

"Це абсолютна загроза, яку ми повинні сприймати серйозно. В цілому, спостерігається збільшення складності і впливу в порівнянні з тим, що ми бачили раніше", – зазначив дипломат.

Бесте підкреслює, що росія поєднує більшу складність і правдоподібність своїх повідомлень з автоматизацією, щоб зробити свої атаки більш ефективними і такими, яким було би важко протидіяти.

"Ймовірно, відбувається багато такого, чого ми навіть не бачимо. Все більше і більше розмов відбувається в приватних каналах Telegram і WhatsApp. Дуже важко зрозуміти, що там відбувається", – каже Бесте.

У департаменті Бесте є спеціальна група, яка відстежує та застерігає інформаційні операції росії за кордоном.

За словами Бесте, Німеччина стала однією з головних цілей кремля для дезінформації щодо війни в Україні.

Бесте наголошує, що росіяни "шукають тріщини сумнівів або почуття тривоги і намагаються їх розширити".

Цього року його департамент викрив одну з найбільших спроб маніпулювання німецькою громадською думкою на платформі соціальної мережі Twitter (X).

Мережі з понад 50 тисяч фейкових акаунтів, які публікували до 200 тисяч повідомлень на день, намагалися переконати німців, що допомога уряду Україні підриває процвітання Німеччини та створює ризик ядерної війни.

Заяви подавалися так, ніби вони були опубліковані як думки авторитетних новинних видань, таких як Der Spiegel і Süddeutsche Zeitung. Також була спроба посилити вже наявні антиукраїнські погляди і зробити їх більш поширеними.

"Тепер справа не лише в інформації, яка є правдивою чи неправдивою. Це дещо більше. Йдеться про спотворення думок. Спроба змінити ідеї дискусії, або спотворити дійсність", — каже Бесте.

Протидіяти таким зусиллям важко, сказав дипломат, і це свідчить про те, наскільки Росія просунулася вперед з часів сумнозвісних "фабрик тролів", які використовували реальних людей для поширення фейків часто в незграбний і очевидний спосіб.

Німеччина, Бесте
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