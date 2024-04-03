У 2024 році в Україні зросли суми виплат за декретною відпусткою

У 2024 році зросли суми виплат за декретною відпусткою в Україні. Йдеться про надання допомоги як для жінок, так і для чоловіків.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

Як змінились декретні виплати

Працевлаштовані громадяни отримують допомогу у розмірі 100% середньої зарплати за весь період декретної відпустки. Для тих, хто не працює, обсяг виплат становить 25% від розміру прожиткового мінімуму (3,3 тис. грн) для працездатних осіб.

Для тих, хто працює, суму декретних виплат розраховують, виходячи з зарплати жінки за останні 12 місяців перед тим, як вийти у відпустку. Суму ділять на 365 (або 366) днів та множать на кількість днів декретної відпустки.

Максимальний обсяг - 120 тис. гривень на місяць.

Мінімальний обсяг - 8 тис. гривень на місяць.

Декретна відпустка для матусь

Декретна відпустка складається з двох показників:

відпустка з вагітності та пологів;

відпустка з догляду за дитиною до трьох років.

Розмір виплат залежить від середньої заробітної плати за 12 місяців до початку відпустки.

Призначають декретні виплати на основі листка непрацездатності, який формують на підставі медвисновку у лікарні, де жінка перебуває на обліку. Цей лист передають роботодавцю для оформлення виплат.

Триває відпустка з вагітності та пологів:

126 днів - після народження одного малюка;

140 днів - після народження двох і більше дітей.

Декретна відпустка для батьків

Батько теж має право на відпустку з догляду за дитиною повністю/частково до трьох років. Проте не передбачені виплати за дитину. Якщо у його дружини народилась друга дитина, зможе отримати відпустку для догляду за малюком до трьох років.

Водночас батьки-одинаки мають право як на декретну відпустку, так і на виплати. Йдеться про тих, хто виховує дітей самостійно без іншої допомоги. Роботодавці мають зберігати робоче місце та враховувати час декрету у стажі такого батька.