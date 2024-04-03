У 2024 році в Україні зросли суми виплат за декретною відпусткою

У 2024 році зросли суми виплат за декретною відпусткою в Україні. Йдеться про надання допомоги як для жінок, так і для чоловіків.
Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ).
Як змінились декретні виплати
Працевлаштовані громадяни отримують допомогу у розмірі 100% середньої зарплати за весь період декретної відпустки. Для тих, хто не працює, обсяг виплат становить 25% від розміру прожиткового мінімуму (3,3 тис. грн) для працездатних осіб.
Для тих, хто працює, суму декретних виплат розраховують, виходячи з зарплати жінки за останні 12 місяців перед тим, як вийти у відпустку. Суму ділять на 365 (або 366) днів та множать на кількість днів декретної відпустки.
Декретна відпустка для матусь
Декретна відпустка складається з двох показників:
Розмір виплат залежить від середньої заробітної плати за 12 місяців до початку відпустки.
Призначають декретні виплати на основі листка непрацездатності, який формують на підставі медвисновку у лікарні, де жінка перебуває на обліку. Цей лист передають роботодавцю для оформлення виплат.
Триває відпустка з вагітності та пологів:
Декретна відпустка для батьків
Батько теж має право на відпустку з догляду за дитиною повністю/частково до трьох років. Проте не передбачені виплати за дитину. Якщо у його дружини народилась друга дитина, зможе отримати відпустку для догляду за малюком до трьох років.
Водночас батьки-одинаки мають право як на декретну відпустку, так і на виплати. Йдеться про тих, хто виховує дітей самостійно без іншої допомоги. Роботодавці мають зберігати робоче місце та враховувати час декрету у стажі такого батька.