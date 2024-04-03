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Нардеп: У новому законі про мобілізацію буде норма про військову освіту та первинну військову службу

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У новому мобілізаційному законопроєкті буде норма про військову освіту для студентів та первинну військову службу для тих, хто не вчиться у вишах. При цьому тих, хто пройшов навчання, планують брати в армію лише після 25 років. Про це у коментарі LIGA.net повідомив нардеп від Слуги народу, член парламентського комітету з нацбезпеки Юрій Здебський.

За його словами, первинне військове навчання вводиться для людей віком від 18 до 25 років, з 2025-го буде започаткована військова освіта у всіх вишах, попередньо, з другого курсу.

Тривалість такого первинного навчання складатиме три місяці під час воєнного стану та п'ять – у мирний час, під час нього люди отримають військово-облікову спеціальність, пояснив нардеп.

Для людей, які не будуть вчитися у вишах, буде первинна військова служба, зазначив Здебський.

Після проходження навчання люди ставатимуть військовозобов'язаними, проте в армію їх планують брати після 25 років, акцентував він.

Здебський, військова освіта
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