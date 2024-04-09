Джоане: НАТО має відігравати більш виражену роль у підтримці України

НАТО має відігравати більш виражену координуючу роль у підтримці України, але у Альянсі зважають на ризик ескалації, тому йде мова саме про легітимну та необхідну підтримку. Про це в інтерв’ю Digi24 заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, передає УНН.

«Ми говоримо про одну просту річ. НАТО має відігравати сильнішу координуючу роль у підтримці України, не стаючи при цьому стороною війни - ми дуже добре усвідомлюємо ризик ескалації, ми дуже добре усвідомлюємо цю прикордонну зону між підтримкою України, яка є законною і необхідною, і ескалацією і без того гріховної війни у ще більшу війну між НАТО і росією», - сказав Мірча Джоане.

Він також зазначив про важливість мати місію НАТО або якусь форму координації НАТО, щоб допомогти Україні з координацією підтримки у війні з рф.

«Перш за все, зробити українську армію оперативно сумісною з нами, таким чином зробивши її більш готовою, коли у нас будуть політичні умови, прийняти їх в нашу євроатлантичну і європейську сім'ю», - підкреслив Мірча Джоане.

Джоане обговорив на Digi24 вразливі місця Румунії та підготовку до регіональних та міжнародних загроз.

«Ідея про те, що вам потрібно 24 години, щоб ваші союзники прийшли, застаріла, вона вже неактуальна. Зараз ми працюємо з нульового дня, не дай Боже, початку агресії проти Румунії, скажімо, якщо в цьому випадку ми більше не плануємо, підкріплення союзників приходить через, я не знаю, скільки часу, але ми думаємо і плануємо з нульового дня бути там, щоб мати можливість справді захищати кожен квадратний сантиметр землі», - заявив Мірча Джоане.

Заступник голови НАТО пояснив, коли румунська армія може перейти під командування НАТО. Також він повідомив, скільки часу є для Румунії на ймовірний опір, до початку втручання військ НАТО.

«У нас є військове планування з румунськими союзниками, з НАТО, і, не дай Боже, румунська армія, у великій частці, понад 90%, переходить під наше командування, командування НАТО, і ми починаємо робити те, що ми повинні робити. (..) я хочу дати сигнал впевненості і спокою з цих питань. У разі нападу оборонна стратегія вимагала б мобілізації від 60 000 до 100 000 військових, а також значних ресурсів обладнання та боєприпасів. В основному Румунії знадобиться 20 мільйонів літрів палива і 12 тисяч тонн», - сказав він в інтерв’ю Il Messaggero.