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Євродепутат: Постачання в росію сировини для виробництва вибухових речовин є неприпустимим

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Постачання в росію з боку країн Заходу сировини для виробництва вибухових речовин є неприпустимим. Необхідна консолідована позиція як країн, чиї компанії залучені до таких постачань, так і міжнародного співтовариства загалом, для запровадження повного ембарго на постачання такої сировини країні-агресору.

Про це в коментарі Guildhall заявив депутат Європейського парламенту, член Спеціального комітету по протидії іноземному втручанню, включаючи дезінформацію Томаш Здеховскі (EPP).

"Я знаю про проблему і працюю для її вирішення. Мною підготовлений і направлений до Європейської комісії відповідний запит. Постачання до росії сировини (нітроцелюлоза, бавовняна целюлоза, бавовна - ред.) з якої вони виробляють вибухівку та боєприпаси, зокрема, країнами НАТО, – це просто обурливо та неприпустимо, я не залишу це питання”, - заявив європарламентар.

"Необхідне введення повного ембарго на постачання в росію сировини, що використовується країною-агресором для виробництва боєприпасів і вибухових речовин. Відповідні російські заводи та підприємства повинні бути під санкціями. Це абсолютно кричущий випадок, що після двох років війни, ми постачаємо росіян сировиною для військово- промислового комплексу та подальшого вбивства людей. Необхідно консолідована позиція з цього питання, як країн, чиї компанії залучені до таких постачань, так і демократичної спільноти загалом і питання буде вирішено", - підсумував Томаш Здеховскі.

санкції, Здеховскі
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