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Bloomberg: Війна проти України показала, що енергетика була, є і залишиться тією сферою, яку будуть використовувати як зброю

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Наступного тижня міністри країн Євросоюзу обговорять, яку роль може відіграти НАТО в захисті енергетичної інфраструктури ЄС від можливого нападу на тлі агресії росії проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Bloomberg, яке ознайомилося з документом, де викладені ці плани.

Бельгія, яка головує у Раді Євросоюзу, запитає держави-члени, який внесок може зробити Північноатлантичний Альянс у боротьбу з широким спектром загроз, зокрема диверсіями, кібератаками й тактикою гібридної війни, зазначає агентство.

Крім того, вказує Bloomberg, країни-члени Євросоюзу обговорять, як фінансувати транскордонну інфраструктуру.

У документі йдеться, що війна проти України показала, що енергетика була, є і, ймовірно, залишиться тією сферою, яку навмисно та активно будуть використовувати як зброю.

Bloomberg
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