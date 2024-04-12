Bloomberg: Війна проти України показала, що енергетика була, є і залишиться тією сферою, яку будуть використовувати як зброю

Наступного тижня міністри країн Євросоюзу обговорять, яку роль може відіграти НАТО в захисті енергетичної інфраструктури ЄС від можливого нападу на тлі агресії росії проти України.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Bloomberg, яке ознайомилося з документом, де викладені ці плани.
Бельгія, яка головує у Раді Євросоюзу, запитає держави-члени, який внесок може зробити Північноатлантичний Альянс у боротьбу з широким спектром загроз, зокрема диверсіями, кібератаками й тактикою гібридної війни, зазначає агентство.
Крім того, вказує Bloomberg, країни-члени Євросоюзу обговорять, як фінансувати транскордонну інфраструктуру.
У документі йдеться, що війна проти України показала, що енергетика була, є і, ймовірно, залишиться тією сферою, яку навмисно та активно будуть використовувати як зброю.
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