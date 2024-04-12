Центренерго: Відновлення Трипільської ТЕС без систем ППО – це марна справа

Трипільська теплоелектростанція на Київщині підлягає відновленню. Проте через загрозу атак з боку росії відновлення ТЕС без надання Україні надійних систем протиповітряної оборони - це марна справа.

Про це Голосу Америки повідомив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота.

За його словами, частину повітряних цілей, які летіли в напрямку станції, вдалось збити, але через брак ракет для систем ППО сталося влучання в ТЕС.

Гота наголосив, що для стійкості української енергетичної системи передусім важливо забезпечити протиповітряну оборону.

"Відновити ми можемо все. У нас дуже добрий колектив, дуже вмотивований колектив для відновлення", - підкреслив Гота.

Він додав, що уже є певні обіцянки від європейських партнерів надати необхідне обладнання для відновлення ТЕС.

"Знову-таки, без достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони - це, м'яко кажучи, марна справа буде", - наголосив Гота.

Він зауважив, що наразі люди ще не відчують значних перебоїв зі світлом, однак відключення електроенергії можуть початись ближче до літа.

"Навіть уявити складно, що буде взимку, тому що взимку - найскладніший період", - підсумував Гота.