ISW: Атака Ірану на Ізраїль схожа на удари, які росія неодноразово завдавала по Україні

Комбінована атака дронами та ракетами на Ізраїль схожа на удари, які росія неодноразово завдавала по території України.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Іран вчиться у росіян і хуситів розробляти дедалі більш небезпечні і ефективні удари. Поєднання іранських безпілотників, а також крилатих і балістичних ракет має на меті збити з пантелику і вивести з ладу ізраїльську протиповітряну оборону.

«Цей іранський підхід повторює російські експерименти з комбінаціями балістичних і крилатих ракет разом з іранськими безпілотниками для запуску дедалі більш ефективних ударних пакетів, здатних пробити американські і європейські системи протиракетної і протиповітряної оборони», – йдеться у повідомленні.

Іран також вивчив уроки з атак хуситів, спрямованих на міжнародне судноплавство навколо Ємену. Відомо, що хусити використовували комбінації іранських безпілотників та ракет проти систем протиповітряної та протиракетної оборони США.

«Продовження використання дронів іранської розробки численними ворогами США і поглиблення зв'язків між сторонами, що їх використовують, допоможе Тегерану, росії, Північній Кореї і Китаю вдосконалити використання цих систем проти Сполучених Штатів, їхніх союзників і партнерів», – наголошують аналітики.