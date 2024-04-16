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Союзники України мають можливості для посилення санкцій проти росії, - ЗМІ

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Західні держави-союзники України мають можливості для посилення санкцій проти росії, щоб позбавити країну-агресорку більшості доходів, які вона спрямовує на війну.

Про це йдеться в матеріалі "Апострофа".

За попередніми оцінками Міністерства фінансів рф, в першому кварталі 2024 року значно зросли доходи російського бюджету, зокрема нафтогазові доходи, які становили 2,9 трильйона рублів (31 мільярд доларів), що на 79,1% більше, ніж рік тому.

Тож західні санкції мають стосуватися, в першу чергу, російської нафти.

За словами економіста, колишнього члена Ради Національного банку Віталія Шапрана, відповідальність за обхід санкцій, санкції проти страховиків, які страхують "тіньовий" танкерний флот - насамперед Інгосстрах і РНПК (російська національна перестрахувальна компанія).

"Зниження цінової стелі до 40-50 доларів та дипломатичні зусилля в Індії, щоб ця країна відмовилася від купівлі нафти вище встановленої G-7 цінової "стелі", - вважає він.

Водночас, навіть якщо внаслідок посилення санкційного тиску росія збереже якусь частину доходів, вони все одно суттєво знизяться. А відтак - зменшаться і її можливості щодо фінансування війни проти України.

санкції
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