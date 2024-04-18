Експерт пояснив, чому телеком-оператори України можуть підняти тарифи на зв’язок

Мережі мобільного зв'язку – такий самий фактор обороноздатності країни, як бліндажі, окопи й інші фортифікації, тому зростання тарифів на послуги телеком-операторів в Україні було лише питанням часу.

Як передають Українські новини, про це написав в блозі на сайті Delo.ua експерт ринку телекомунікацій Роман Хіміч.

На третьому році повномасштабної війни мобільний зв'язок продовжує сприйматися багатьма громадянами як самоочевидне благо. Тим часом телеком-оператори долають все нові виклики, адже нинішнє руйнування ворогом енергетики загрожує стабільності зв’язку. Тому всі учасники ринку власним коштом закуповують дизель-генератори, міняють на базових станціях акумулятори, щоб громадяни за будь-яких умов могли користуватися послугами зв’язку.

"Як завжди, держава не виділяє на це коштів, натомість вимагає від операторів забезпечити всі ключові об’єкти, визначені РНБО, стабільною роботою зв’язку навіть у разі тривалого блекауту", — зазначив Хіміч.

Експерт зауважив, що робота на телекомунікаційному ринку України під час війни потребує ще більше вкладень, адже левова частка коштів йде не на розвиток, а на ремонти та відбудову того, що зруйнував ворог. Українські оператори не припиняють інвестиції й у воєнний час, але їхні можливості не безмежні.

"Компаніям стає все важче знаходити кошти для капітальних інвестицій, — підкреслив Хіміч. — Розглянемо ситуацію в Польщі, нашому найближчому в усіх відношеннях західному сусідові та члені ЄС. За підсумками 2023 року польські оператори отримали від надання послуг мобільного зв’язку близько 3,45 млрд USD. Їхні українські колеги заробили за той самий час більш ніж удвічі менше – приблизно 1,5 млрд USD. При цьому територія, яку обслуговують наші оператори, майже вдвічі більша. Виходить, що виручка з одного квадратного кілометра території у поляків приблизно вчетверо вища".

Експерт звернув увагу ще на один важливий аспект. В останні тижні росіяни почали активно обговорювати необхідність знищення веж з антенами базових станцій, на яких можна розмістити пристрої автоматичного виявлення БПЛА та системи РЕБ з великим територіальним охопленням. Що означає неминуче перетворення вишок мобільного зв'язку на пріоритетну мету ворога та необхідність їхньої постійної оперативної відбудови, що потягне величезні додаткові витрати.

"Треба мати по-дитячому незатьмарену свідомість, щоб очікувати від бізнесу, який стикається з подібними викликами, здатності утримувати ціни на комфортному для абонентів рівні. У часи війни не варто очікувати на комфорт. До того ж послуга перенесення номерів дає змогу без зайвих емоцій і розмов піти від оператора, якщо він здається надто жадібним", — підсумував Хіміч.