Майже третина харчових продуктів в Україні містять надмірну кількість трансжирів

Згідно зі звітом World Health Organization Ukraine, понад 30% харчових продуктів в Україні містять надмірну кількість трансжирів.

В межах проєкту ВООЗ FEEDCities було проаналізовано українські продукти харчування. Серед відібраних зразків у 30% виявлено перевищення максимально допустимих норм трансжирів.

Це деякі види тортів, печива, молочних десертів, морозива, маргарину, сирів, напівфабрикатів з м’яса, а також піца, паніні, донери, фалафель, круасани та тістечка.

За даними наукових досліджень, трансжири шкодять здоров’ю, впливаючи на рівень поганого холестерину.

Регулярне вживання навіть невеликих доз трансгенних жирів порушує метаболізм, провокує ожиріння, а також призводить до розвитку серцево-судинних захворювань, зокрема ішемічної хвороби серця.

Захист від споживання трансжирів наразі залишається завданням держави.