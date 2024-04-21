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Чак Шумер: Сенат США розгляне законопроєкт про допомогу Україні у вівторок

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Сенат Сполучених Штатів у вівторок розгляне законопроєкт про допомогу Україні, схвалений у суботу Палатою представників.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у соцмережі Х лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер.

«Сенат готовий зробити наступний крок щодо додаткового закону про національну безпеку, – написав він. – Палата представників нарешті схвалила фінансування для України, Ізраїлю, Індо-Тихоокеанського регіону та гуманітарної допомоги. А Сенат уклав угоду про завершення роботи першим голосуванням у вівторок».

Щоб документ набув сили закону, він має бути проголосований обома палатами Конгресу й підписаний президентом США.

Шумер
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