Маломуж: Коли Україна отримає допомогу від США, то зможе перейти від оборони до наступу

Коли Україна отримає довгоочікуваний пакет допомоги від Сполучених Штатів Америки, то ЗСУ, швидше за все, зможуть перейти від оборони до проведення наступу у другій половині літа. Про це заявив генерал армії України, колишній голова СБУ Микола Маломуж в ефірі телеканалу «Еспресо».

За його словами, росіяни думали, що США не нададуть Україні пакет допомоги, тому за період затримки визначили для себе військові цілі.

«Сьогодні вони проводять тактичний наступ на декількох ділянках фронту. Й планують окупанти на травень-червень перейти до великого стратегічного наступу. Тому вони заявляють про ціль захопити Донецьку, Луганську, частково Харківську та Запорізьку області. Ці цілі вони ставили, розраховуючи на те, що Україна не отримає пакет допомоги від США», – зазначив Маломуж.

Генерал наголосив, що ухвалений пакет допомоги Україні від США повністю зриває стратегічні плани армії рф. Водночас за його словами, окупанти найближчими тижнями та місяцями намагатимуться прорватися на деяких напрямках, проте перспектив вони не мають.

«Системних резервів для наступу на чотирьох напрямках у них немає. Україна навпаки, має добрі перспективи успішно тримати оборону. І, ймовірно, до кінця літа підготувати наступальні операції», – пояснив Маломуж.