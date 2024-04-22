Зеленський: Якщо Україна зазнає поразки, то путін піде війною на країни Балтії

Якщо Україна зазнає поразки у війні з рф, то російський диктатор володимир путін піде війною на країни Балтії. Про це український президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю каналу NBC, передає УНН.

«Якщо Україна не вистоїть, то путін точно вторгнеться в балтійські держави. І чому? Не тому, що є якась цікава ідея чи стратегія, а тому, що путін хоче повернути вплив Радянського Союзу», - зазначив президент Володимир Зеленський.

Український лідер зазначив, що путін хоче "повернути всі колишні республіки Радянського Союзу".

«В НАТО вони або не в НАТО – його це не цікавить. Він не боїться країн НАТО», - вважає президент.

Після країн Балтії, на думку Зеленського, під ударом опиняться Польща і частина Німеччини.