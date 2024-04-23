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ЦЕВ: Щоб підтримати зростання ВВП до 2030 року Україні не вистачатиме 4,5 млн робочих рук

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Щоб підтримати щорічне зростання ВВП до 2030 року на рівні 5-7%, Україні не вистачатиме до 4,5 млн робочих рук.

Про це повідомив виконавчий директор Центру економічного відновлення (ЦЕВ) Кирило Криволап, пише delo.ua з посиланням на Укрінформ.

"Щоб бути економічно стійкими, щоб відновлювати наш ВВП щорічно на 5-7%, нам до 2030 року не вистачатиме від 3 до 4,5 млн робочих рук.", - зауважив Криволап.

За його словами, до 2030 року 2 млн людей вийдуть із ринку праці через старіння та міграційні процеси.

На думку експерта, для вирішення проблеми дефіциту кадрів існують два способи – або знайти ці мільйони робочих рук, або підвищувати продуктивність праці, щоб скоротити потребу у кількості фахівців.

Як вважає Криволап, держава має стимулювати українців до повернення з-за кордону і змінити міграційну політику.

"Близько 30% бізнесу заявили про те, що відсутність людей стримує їхній розвиток. У промисловому секторі, наприклад, минулого року був один кандидат на одну вакансію, зараз на одну вакансію вже 0,7 кандидата. Тому підприємці вже активно займаються перенавчанням та перекваліфікацією власних кадрів, залучають жінок до тих професій, де вони раніше не були представлені, розбудовують інклюзію – створюють умови для роботи ветеранів, ВПО, людей з обмеженими можливостями", - підкреслив Криволап.

Щодо підвищення продуктивності праці, то, на думку експерта, це потребує значних інвестицій в устаткування, маркетинг, пакування тощо.

"З інвестиціями в Україні завжди було погано. Інвестиційному розвитку заважає наша ситуація з верховенством права, з бізнес-кліматом. І це також впливає на швидкість нашого відновлення і, зрештою, на нашу подальшу долю", - підсумував Криволап.

Україна стоїть перед викликом відновлення свого ринку праці. З початком війни кількість працівників в Україні зменшилася на 21%, а кількість ФОП – на 49%. За підрахунками Міністерства економіки, для відновлення України рівень зайнятості до 2032 року має зрости на 67%.

"Створення ринку праці, який відповідатиме прогнозу Уряду щодо ВВП, вже стало одним з ключових пріоритетів економічної політики. Активні програми зайнятості, на кшталт єРобота, та інші державні ініціативи для підтримки зайнятості є кроками у правильному напрямку", – зазначає Денис Шемякін, директор Команди підтримки реформ Мінекономіки.

За його словами, інший вектор розвитку – підвищення продуктивності та автоматизація промисловості.

"Вже зараз варто створювати плацдарм для розвитку робототехніки на державному рівні. Спрямовувати інвестиції не лише в кількість робочих місць, а і в якість. Швидкість автоматизації та підвищення продуктивності праці стане для нас вирішальним фактором", - переконаний Шемякін.

ЦЕВ, Криволап
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