Федоров: Через війну в Україні пошкоджено 25% фіксованих телеком-мереж

За два роки війни телеком-галузь України зіткнулась з різноманітними викликами, оскільки росія активно б’є ракетами по нашій інфраструктурі, знищується велика кількість мереж мобільних операторів, виникають проблеми з оптикою, проходять кібератаки. Через це сьогодні пошкоджено 25% фіксованих мереж, а також знищено або пошкоджено більше 4 тис. станцій мобільного зв'язку.

Про це заявив голова Мінцифри Михайло Федоров під час презентації Стратегії електронних комунікацій-2030

За словами Федорова, учасники телеком-ринку постійно працюють над тим, щоб забезпечить стабільність роботи інфраструктури. Це дає результати. Зокрема, сьогодні 98% населення мають доступ до мобільного зв’язку, а також 89% людей можуть використовувати фіксований зв'язок.

"Активно відновлюються мобільні мережі. Біля 2000 пошкоджених базових станцій відновлено", - відмітив Федоров.

Як зазначає Михайло Федоров, у 2019 році тільки 76% населення України мали доступ до 4G. На той час тільки 10 тис. з 28 тис. населених пунктів були підключені до фіксованого інтернету.

"Тоді ми поставили собі ціль: до 2024-2025 років 95% населення повинні мати доступ до якісного інтернету", - сказав він.

В рамках цієї роботи приватний сектор отримав від влади свого роду гранти, що дозволили компаніям провести інтернет в маленькі населені пункти та підключити, в першу чергу, об’єкти соцінфраструктури.

В результаті за декілька років вдалося підключити 3300 сіл і більше ніж 7000 соціальних закладів. Це школи, ЦНАПи, лікарні.

"Ми бачимо, що підключення до 4G мало 76% населення, тепер - 96,7%", - сказав Федоров.

Таким чином, відбулося покращення якості фіксованого та мобільного інтернету.