Розгляд заявки Грузії на членство в ЄС можуть призупинити, - ЗМІ

Європейський союз має намір призупинити розгляд заявки Грузії на членство в ЄС через скандальний "законопроект про іноагентів", який грузинський парламент схвалив 14 травня.

Про це пише GuildHall з посиланням на матеріал видання Financial Times, яке посилається на власні джерела в ЄС.

Троє представників ЄС розповіли FT, що Брюссель, найімовірніше, відкладе на невизначений термін розгляд членства Грузії в блоці, якщо "законопроєкт про іноагентів" стане законом.

Джерела FT додали, що Тбілісі було попереджено про такі наслідки.