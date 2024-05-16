Федоров і Блінкен відвідали в Україні виробництво дронів

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров разом із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном відвідали виробництво дронів, передає УНН.

«Показали держсекретарю США Ентоні Блінкену одне з виробництв дронів. Безпілотники, які там виготовляють, активно закуповує держава та поставляє на фронт. Також до зустрічі долучилися Пенні Прітцкер, Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України, та посол США Бріджит Брінк», - повідомив Федоров.

За його словами, обговорили особливості виробництва, логістику в умовах війни та локалізацію виготовлення комплектуючих для БПЛА. Делегація побачила, як виробляють українські інновації — FPV-дрони та ударні коптери, які масово використовують на полі бою та які вже довели ефективність. Фактично більшість російських танків та різної бронетехніки знищується українськими дронами.

"Сполучені Штати — стратегічний партнер України, допомога якого критично впливає на ситуацію на полі бою та економічне становище держави. Партнерам важливо розуміти, що відбувається всередині української оборонної індустрії та які є реальні можливості для співпраці. Ринок швидко зростає й масштабується, нам потрібно більше інвестицій, щоб покрити потреби фронту та використовувати найновіші технології", - наголосив Федоров.