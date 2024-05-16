Федоров і Блінкен відвідали в Україні виробництво дронів

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров разом із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном відвідали виробництво дронів, передає УНН.
«Показали держсекретарю США Ентоні Блінкену одне з виробництв дронів. Безпілотники, які там виготовляють, активно закуповує держава та поставляє на фронт. Також до зустрічі долучилися Пенні Прітцкер, Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України, та посол США Бріджит Брінк», - повідомив Федоров.
За його словами, обговорили особливості виробництва, логістику в умовах війни та локалізацію виготовлення комплектуючих для БПЛА. Делегація побачила, як виробляють українські інновації — FPV-дрони та ударні коптери, які масово використовують на полі бою та які вже довели ефективність. Фактично більшість російських танків та різної бронетехніки знищується українськими дронами.
"Сполучені Штати — стратегічний партнер України, допомога якого критично впливає на ситуацію на полі бою та економічне становище держави. Партнерам важливо розуміти, що відбувається всередині української оборонної індустрії та які є реальні можливості для співпраці. Ринок швидко зростає й масштабується, нам потрібно більше інвестицій, щоб покрити потреби фронту та використовувати найновіші технології", - наголосив Федоров.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023