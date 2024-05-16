Лубінець назвав кількість цивільних українців, яки перебувають у тюрмах рф

Верифіковано, що в місцях несвободи рф перебувають майже 1700 цивільних.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

За словами Лубінця, у стінах Офісу Омбудсмана відбулося засідання робочої групи з питань захисту прав і свобод цивільних осіб. До нього долучилися представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Офісу Генерального прокурора та інших державних органів та громадських організацій.

Представник омбудсмена з прав людини в системі сектору безпеки й оборони Олександр Кононенко охарактеризував блоки і підгрупи Робочої групи. Він закликав її членів до ефективної співпраці.

«.... за офіційними даними в місцях несвободи рф перебувають майже 1700 цивільних осіб, з них майже 900 – підтверджено МКЧХ. Однак, в статусі безвісти зниклих офіційно зафіксовано близько 14000 цивільних осіб», - повідомив Лубінець.