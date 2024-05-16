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Єрмак обговорив проведення майбутнього Саміту миру з главами Євроради та Єврокомісії

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Керівник Офісу президента під час свого робочого візиту до Брюсселя обговорив проведення майбутнього інавгураційного Саміту миру з главами Європейської Ради Шарлем Мішелем і Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Дорогою з Копенгагена продуктивно провів декілька годин у Брюсселі. Зустрівся з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Також поговорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн", - написав Єрмак у своєму телеграм-каналі.

Глава Офісу президента також повідомив, що провів у Брюсселі зустрічі з послами й представниками Туреччини, Польщі, Швейцарії, Бразилії, Аргентини, Південної Кореї, Саудівської Аравії та інших країн.

"Говорили про Формулу миру і Глобальний саміт, який відбудеться в червні. Нам потрібна максимальна присутність лідерів Заходу й Глобального Півдня. Маємо об'єднуватися навколо бачення справедливого миру та підтримки України. Тільки так переможемо", - зазначив він.

Раніше в Данії глава Офісу президента України провів зустріч із прем'єр-міністром Метте Фредеріксен.

Єрмак, Мішель, фон дер Ляєн
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