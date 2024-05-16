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Новий уряд Португалії підтримує посилення санкції щодо російського енергетичного сектора

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Новий уряд Португалії підтримує намір Європейського союзу посилити санкції щодо російського енергетичного сектора через вторгнення в Україну.

Про це заявила міністр навколишнього середовища та енергетики Португалії Марія да Граса Карвальо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Очікується, що наступний пакет санкцій Європейської комісії вперше запропонує обмеження на російський скраплений природний газ, включно із забороною на перевалку в ЄС.

Це не буде безпосередньо забороняти імпорт російського СПГ в ЄС, але заборонить надання послуг із перевантаження потужностями Євросоюзу для перевалки російського СПГ у треті країни.

Міністр сказала, що уряд Португалії підтримує енергетичну політику Європейського Союзу, а саме заходи, спрямовані на забезпечення нашого стратегічного суверенітету. Також вона заявила, що підтримує за посилення санкцій, щоб чинити тиск на Росію з метою припинення вторгнення в Україну.

Португалія
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