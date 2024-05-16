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США: росія активізувала свої зусилля з дискредитації Зеленського

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Американські спецслужби зауважили, що в останні місяці росія активізувала свої зусилля з дезінформації, щоб дискредитувати президента України Володимира Зеленського та поставити під сумнів його легітимність.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

За оцінкою розвідки США, яку отримав телеканал і яку підтвердив на умовах анонміності посадовець адміністрації Джо Байдена, росія скористалася подіями останніх тижнів, щоб розпалити критику щодо спроможності Зеленського й того, що він очолює Україну.

Хоча росія поширювала дезінформацію про Зеленського ще до початку повномасштабної війни, останні дані американської розвідки показують, що "вона, безумовно, зростає", сказав посадовець США.

російська дезінформація робить наголос на двох темах – відході українських сил з Авдіївки і відтермінуванням президентських виборів в Україні. Відступ москва намагається подати як крок, що є не стратегічним рішенням мотиви, а переслідує "інші мотиви" (співрозмовник CNN не уточнив, які саме). А говорячи про вибори, росіяни намагаються роздмухати тезу про нелегітимність Зеленського.

Посадовець адміністрації Байдена пояснив, що США стурбовані впливом російської дезінформації не на Україну, а на її союзників, позаяк він може підірвати підтримку Києва. У межах цих зусиль Вашингтон також запровадив санкції проти пов'язаних із дезінформацією росії осіб.

Американські спецслужби вважають, що за останньою кампанією стоять російські розвідувальні служби, а поширюється дезінформація через державні ЗМІ, підставні сайти і соціальні мережі.

"Ми розглядаємо це як природну еволюцію або логічний розвиток російської тактики. Ми не тільки бачимо, що ці дезінформаційні зусилля зростають, але й очікуємо, що вони продовжуватимуть зростати", – підсумував співрозмовник CNN.

Зеленський
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