Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Держстат: Експорт товарів з України впав на 2,8%

75

Експорт товарів з України склав $10 млрд у першому кварталі 2024 року, це на 2,8% менше за показник першого кварталу минулого року. Про це повідомляє пресслужба Державної служби статистики.

Імпорт товарів до України зріс на 1,7% у річному вираженні — до $15,9 млрд.

Україна збільшила експорт чорних металів на 28% та олії — на 4,2%. Водночас скоротився експорт зернових (на 16%).

Значно зріс імпорт транспорту — на 39%, але впав імпорт нафтопродуктів — на 46%.

Негативне сальдо становило $5,9 млрд за звітний період. У першому кварталі 2023 року сальдо також було негативним – $5,3 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,63 (за перший квартал 2023 року – 0,66).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 205 країн світу.

експорт, імпорт
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 16 мая 2024
Среда, 15 мая 2024
Вторник, 14 мая 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023