Держстат: Експорт товарів з України впав на 2,8%

Експорт товарів з України склав $10 млрд у першому кварталі 2024 року, це на 2,8% менше за показник першого кварталу минулого року. Про це повідомляє пресслужба Державної служби статистики.
Імпорт товарів до України зріс на 1,7% у річному вираженні — до $15,9 млрд.
Україна збільшила експорт чорних металів на 28% та олії — на 4,2%. Водночас скоротився експорт зернових (на 16%).
Значно зріс імпорт транспорту — на 39%, але впав імпорт нафтопродуктів — на 46%.
Негативне сальдо становило $5,9 млрд за звітний період. У першому кварталі 2023 року сальдо також було негативним – $5,3 млрд.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,63 (за перший квартал 2023 року – 0,66).
Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 205 країн світу.
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