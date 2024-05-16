Держстат: Експорт товарів з України впав на 2,8%

Експорт товарів з України склав $10 млрд у першому кварталі 2024 року, це на 2,8% менше за показник першого кварталу минулого року. Про це повідомляє пресслужба Державної служби статистики.

Імпорт товарів до України зріс на 1,7% у річному вираженні — до $15,9 млрд.

Україна збільшила експорт чорних металів на 28% та олії — на 4,2%. Водночас скоротився експорт зернових (на 16%).

Значно зріс імпорт транспорту — на 39%, але впав імпорт нафтопродуктів — на 46%.

Негативне сальдо становило $5,9 млрд за звітний період. У першому кварталі 2023 року сальдо також було негативним – $5,3 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,63 (за перший квартал 2023 року – 0,66).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 205 країн світу.