Українцям нагадали, які психосоціальні послуги вони можуть отримати безоплатно

У межах Програми медичних гарантій українці можуть безоплатно отримати до 20 психосоціальних послуг.

Про це інформує Міністерство охорони здоровʼя, передає Укрінформ.

"Щоб створити чітку модель психосоціальної допомоги в медзакладах, МОЗ визначило (наказом від 13 грудня 2023 року №2118) перелік послуг з надання психосоціальної допомоги, збільшивши при цьому їх кількість. Визначені 20 психосоціальних послуг передбачають надання українцям психосоціальної допомоги, реабілітації щодо психічного здоров’я, психічної діагностики, психотерапії, психологічного консультування та подальшої психологічної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, перелік психосоціальних послуг з надання психосоціальної допомоги містить:

1. Індивідуальне та групове психологічне консультування, у тому числі кризове психологічне консультування, а також консультування з використанням елементів самодопомоги «рівний-рівному», групова психологічна робота з особами.

2. Діагностика психологічного стану особи із застосуванням валідних методів психологічної допомоги.

3. Надання першої психологічної допомоги особі та членам її сім’ї, включаючи невідкладну психологічну допомогу.

Надається невідкладно після пережитої людиною травмівної події (подій), кризових ситуацій або катастроф. Це короткотривалий та невідкладний вид психологічної допомоги, спрямований на недопущення загострення психосоціальних проблем, перетворення їх у хронічні форми чи запобігання розвитку психічних та поведінкових розладів або інших проблем психічного здоров’я.

4. Психологічні втручання низької інтенсивності.

5. Підтримка та відновлення функціонування особи у фізичній, емоційній, інтелектуальній, соціальній та духовній сферах.

6. Психотерапія депресивних, тривожних, адаптаційних, гострих стресових та посттравматичних стресових розладів, які виникли внаслідок хвороби/травми, участі у бойових діях, надзвичайних ситуаціях, полону, перебування в місцях позбавлення волі.

7. Допомога особі у встановленні життєвих цілей та підтримки досягнутого прогресу реабілітації після закінчення реабілітаційного процесу.

8. Психотерапія психічних та поведінкових розладів та станів, які виникли внаслідок хвороби/травми, участі у бойових діях, надзвичайних ситуацій, полону, відбування покарання.

9. Психоедукація та підтримка особи та членів її сім’ї.

10. Психологічне консультування та психотерапія членів сім’ї особи, націлена на втому від співчуття та емоційне вигорання (сімейна терапія), а також на запобігання та полегшення фізичних, психологічних, духовних страждань особи під час надання паліативної допомоги.

11. Допомога особами, які доглядають за пацієнтами, що потребують паліативної допомоги.

12. Робота з членами мультидисциплінарної реабілітаційної команди щодо психологічної підтримки особи та членів її сім’ї.

13. Робота з медичними працівниками закладів охорони здоровʼя під час надання паліативної допомоги пацієнтам щодо психологічної підтримки особи, яка потребує паліативної допомоги, членів її сім’ї та осіб, що здійснюють догляд за нею.

14. Надання консультативної допомоги, спрямованої на усунення або зменшення звичок і поведінки, що становлять ризик для психічного здоров’я особи (вживання алкоголю, інших психоактивних речовин тощо), а також формування навичок здорового способу життя.

15. Взаємодія з надавачами первинної та спеціалізованої медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення лікування психічних хвороб та підтримання стійкого стану ремісії.

16. Здійснення спостереження за особою з метою підтримки нормального функціонування особи у фізичній, емоційній, інтелектуальній, соціальній та духовній сферах та підвищення її залученості до суспільного життя.

17. Направлення пацієнтів відповідно до медичних показань для надання їм медичної та реабілітаційної допомоги.

18. Призначення лікарських засобів та медичних виробів, засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.

19. Ведення первинної облікової документації, оформлення довідок, листків непрацездатності, направлень й інших медичних документів.

20. Сприяння особі у психосоціальній адаптації до зміненої життєвої ситуації, осмисленні її досвіду, розширенні самоусвідомлення та можливостей самореалізації.