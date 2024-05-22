Військовослужбовець допускає, що призовний вік у умовах війни доведеться знижувати

Військовослужбовець Збройних сил України Роман Сініцин, який раніше працював у фонді волонтера Сергія Притули, допускає, що призовний вік у умовах війни доведеться знижувати.
Про це Сініцин сказав в інтерв'ю УП.
Коментуючи слова керівника фонду "Повернись живим" Тараса Чмута, що мобілізація на військову службу в Україні має відбуватися з 20 років, Сініцин сказав:
"Тараса дуже поважаю. Але він не військовослужбовець, а я є військовослужбовцем. І мені треба більше балансувати. Я не можу сказати, що погоджуюся зараз з Тарасом, що от треба знижувати вік. Але я допускаю варіант, що у нас не буде іншого виходу, якщо не прийдуть люди, які ще не прийшли і які не розуміють рівня й масштабу загрози, які стоять конкретно перед нами, перед нашими дітьми і рідними".
На запитання "Які види БПЛА зараз найчастіше ворог використовує проти нас на полі бою?" військовий відповів:
"Орлани", "Zala" в парі з "Ланцетами": тобто один розвідник, інший - ударний боєприпас. "Орлани" літають уже на тактичну глибину, 100 плюс кілометрів".
"Нам треба більш ефективно з ними боротися різними засобами - і ППО, і радіоелектронної боротьби. В цьому напрямку ведуться роботи, тут ми вже наздоганяємо", - сказав Сініцин.
"FPV теж проблема. У них (російських окупантів. - Gazeta.ua) уже теж з'являються дрони з тепловізійними камерами", - розповів військовий.
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