Кабмін: Військовозобов’язані, які здійснюють догляд за батьками, мають отримати додатковий акт

Деякі військовозобов’язані, які здійснюють догляд за батьками, мають отримати додатковий акт-підтвердження догляду для того, щоб розраховувати на відстрочку від мобілізації.
Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України №560 від 16 травня 2024 року.
Для встановлення факту здійснення догляду і отримання відстрочки, деякі військовозобов’язані також мають надати додатковий документ – акт про встановлення факту здійснення особою догляду, який буде видавати спеціально створена комісія.
Як отримати акт
В постанові йдеться про те, що для встановлення факту здійснення догляду або постійного догляду військовозобов’язаний, який здійснює догляд має звернутися із заявою на ім’я керівника виконавчого органу сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання.
Розгляд заяви здійснює комісія із встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду). До складу такої комісії можуть входити депутати місцевої ради, представники виконавчих органів місцевого самоврядування, громадських організацій загальною чисельністю не менше 5 осіб.
За результатами роботи комісія враховує надані ТЦК та СП або його відділом матеріали та складає акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду).
Зазначений акт і буде одним із документів, які надаються військовозобов’язаним до територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.
Хто з доглядачів має оформлювати акт
Постанова визначає, що військовозобов’язані мають отримати цей акт за наступних умов. Якщо це:
- зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю (батьком чи матір’ю дружини (чоловіка), якщо вона сама потребує постійного догляду за висновком МСЕК чи ЛКК, померла (загинула), визнана зниклою безвісти або безвісно відсутньою, оголошена померлою, і батько чи мати дружини не має інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати за ними догляд), які за висновком МСЕК чи ЛКК закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду – п. 9 ч. 1 ст. 23;
- які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі) (нагадаємо, що за новим законом у разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю I чи II групи може лише одна особа з числа військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю) – п. 13 ч. 1 ст. 23;
- члени сім’ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи, зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного та за умови відсутності членів сім’ї першого ступеня споріднення або якщо члени сім’ї першого ступеня споріднення самі потребують постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я). У разі відсутності членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення норма цього пункту поширюється на членів сім’ї третього ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи – п. 14 ч. 1 ст. 23.