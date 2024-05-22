Кабмін: Військовозобов’язані, які здійснюють догляд за батьками, мають отримати додатковий акт

Деякі військовозобов’язані, які здійснюють догляд за батьками, мають отримати додатковий акт-підтвердження догляду для того, щоб розраховувати на відстрочку від мобілізації.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України №560 від 16 травня 2024 року.

Для встановлення факту здійснення догляду і отримання відстрочки, деякі військовозобов’язані також мають надати додатковий документ – акт про встановлення факту здійснення особою догляду, який буде видавати спеціально створена комісія.

Як отримати акт

В постанові йдеться про те, що для встановлення факту здійснення догляду або постійного догляду військовозобов’язаний, який здійснює догляд має звернутися із заявою на ім’я керівника виконавчого органу сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання.

Розгляд заяви здійснює комісія із встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду). До складу такої комісії можуть входити депутати місцевої ради, представники виконавчих органів місцевого самоврядування, громадських організацій загальною чисельністю не менше 5 осіб.

За результатами роботи комісія враховує надані ТЦК та СП або його відділом матеріали та складає акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду).

Зазначений акт і буде одним із документів, які надаються військовозобов’язаним до територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Хто з доглядачів має оформлювати акт

Постанова визначає, що військовозобов’язані мають отримати цей акт за наступних умов. Якщо це: