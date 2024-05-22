Рада прийняла за основу законопроект щодо відповідальності за неналежне утримання об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту

Сьогодні, 22 травня, Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт 9362-1 щодо змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України, які встановлюють відповідальність за неналежне утримання та експлуатацію об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.
“За” 265 голосів, повідомив Ярослав Железняк.
Законопроєкт встановлює адмінвідповідальність за:
Надається можливість ДСНС складати відразу постанови за такі порушення.
Встановлюється кримінальна відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, що призвело до загибелі людини або інших тяжких наслідків, – від 3 до 8 років.
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