Железняк: В Україні можуть заборонити інспекторам евакуювати автомобілі під час дії воєнного стану

Верховна Рада має намір заборонити інспекторам із паркування евакуювати автомобілі під час дії воєнного стану.
"Рада прийняла за основу №9092-3 про адміністративні правопорушення щодо повноважень інспекторів із паркування у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху", - повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у своєму телеграм-каналі.
За його словами, законопроєкт підтримали 234 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради в середу.
Железняк зазначив, що законопроєкт пропонує підвищити штрафи за порушення правил паркування і заборонити евакуацію авто місцевій владі під час дії правового режиму воєнного стану.
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