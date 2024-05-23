Железняк: В Україні можуть заборонити інспекторам евакуювати автомобілі під час дії воєнного стану

Верховна Рада має намір заборонити інспекторам із паркування евакуювати автомобілі під час дії воєнного стану.

"Рада прийняла за основу №9092-3 про адміністративні правопорушення щодо повноважень інспекторів із паркування у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху", - повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у своєму телеграм-каналі.

За його словами, законопроєкт підтримали 234 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради в середу.

Железняк зазначив, що законопроєкт пропонує підвищити штрафи за порушення правил паркування і заборонити евакуацію авто місцевій владі під час дії правового режиму воєнного стану.