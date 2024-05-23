Железняк: Рада може встановити адміністративну відповідальність за крадіжку майна вартістю до 4552 гривень

22 травня Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт, який вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, встановлюючи адміністративну відповідальність за крадіжки майна вартістю до 4552 гривень.
Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.
"Рада прийняла за основу #11068 про декриміналізувацію крадіжки вартістю до 4552 гривень. За у першому - 265", - написав він.
Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, викрадення чужого майна стане кримінально караним діянням, якщо його вартість перевищуватиме три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян, що у 2024 році становитиме 4552 гривні.
Законопроєкт також передбачає запровадження значних штрафів за дрібні крадіжки. За крадіжку майна на суму від 757 до 4542 гривень штраф становитиме від 850 до 5100 гривень. За повторну крадіжку сума штрафу зросте до 5100 – 8500 гривень.
Зараз крадіжка вважається дрібною, якщо вартість майна на момент злочину не перевищує 302,8 грн станом на 2024 рік.
Наразі через воєнний стан в Україні будь-яка крадіжка автоматично кваліфікується за ч.4 ст.185 ККУ і карається від 5 до 8 років в'язниці. Через це трапляються випадки, коли люди отримують 5 років умовно навіть за дрібні крадіжки, наприклад, пляшки віскі чи шоколаду.
Науково-експертне управління ВРУ визнало, що нинішній поріг для кримінальної відповідальності занадто низький. Проте запропоновані зміни потребуватимуть корегування низки статей Кримінального кодексу.
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