СМВА: Наступ окупантів на Суми на сьогодні неможливий

Наступ російських окупантів на Суми на сьогодні неможливий, бо не призведе до якихось успіхів. Окупація Сум неможлива в жодному разі.

Як пишуть Українські новини, про це розповів начальник Сумської міської військової адміністрації (СМВА) Олексій Дрозденко у коментарі "Суспільному".

Дрозденко зазначив, що ворог дійсно намагається накопичити сили, але має проблеми з засобами. За його словами, атаками з повітря росіяни хочуть деморалізувати українців. Немає сумнівів, що може бути спроба наступу окупантів на Суми, сказав Дрозденко.

"Вони кожну ніч, кожен день дійсно можуть спробувати. Ніхто у нас не знає, коли вони там побіжать в атаку. Чим зустрічати у нас є, як не пустити їх до міста Сум — зараз ні, ніяк, вони не дійдуть, шансів немає. Тому працюємо, живемо спокійно, але розуміємо, що ворог підступний", - підкреслив начальник Сумської МВА.

На думку Дрозденка, росіяни не полишають спроб та будуть готуватися, але окупація Сум неможлива: "Шансів у них немає добігти до Сум — це вам 100% говорю", — наголосив начальник МВА.