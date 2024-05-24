СМВА: Наступ окупантів на Суми на сьогодні неможливий

Наступ російських окупантів на Суми на сьогодні неможливий, бо не призведе до якихось успіхів. Окупація Сум неможлива в жодному разі.
Як пишуть Українські новини, про це розповів начальник Сумської міської військової адміністрації (СМВА) Олексій Дрозденко у коментарі "Суспільному".
Дрозденко зазначив, що ворог дійсно намагається накопичити сили, але має проблеми з засобами. За його словами, атаками з повітря росіяни хочуть деморалізувати українців. Немає сумнівів, що може бути спроба наступу окупантів на Суми, сказав Дрозденко.
"Вони кожну ніч, кожен день дійсно можуть спробувати. Ніхто у нас не знає, коли вони там побіжать в атаку. Чим зустрічати у нас є, як не пустити їх до міста Сум — зараз ні, ніяк, вони не дійдуть, шансів немає. Тому працюємо, живемо спокійно, але розуміємо, що ворог підступний", - підкреслив начальник Сумської МВА.
На думку Дрозденка, росіяни не полишають спроб та будуть готуватися, але окупація Сум неможлива: "Шансів у них немає добігти до Сум — це вам 100% говорю", — наголосив начальник МВА.
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