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Железняк: Із 1 травня 2025 року обов'язковий компонент біопалива у бензинах має складати не менше 5%

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Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 3356-д щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту.

Про це повідомив народний депутат від парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Укрінформ.

За його словами, законопроєкт у другому читанні підтримало 235 депутатів.

Згідно з документом, із 1 травня 2025 року обов'язковий компонент біопалива у бензинах має складати не менше 5%. Мова йде про використання біобутанолу, біогазу, біодизелю, біоетанолу, біоводню тощо.

Железняк
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