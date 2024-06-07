Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Рада схвалила законопроєкт, який закріплює статус самоврядних організацій у сфері охорони здоров'я

136

Верховна Рада України у першому читанні схвалила законопроєкт, який закріплює на законодавчому рівні статус самоврядних організацій у сфері охорони здоров'я, а також визначає їхнє місце і роль у системі управління цією галуззю.

Про це повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк.

За відповідний законопроєкт проголосували 232 народних депутати.

"#10372 - про самоврядування в сфері охорони здоров’я в Україні. За основу – 232", - написав він.

Метою законодавчої ініціативи є впровадження самоврядування у медичній сфері та чітке регулювання діяльності відповідних організацій.

Як вказано в пояснювальній записці до законопроєкту, створення правових підстав для функціонування самоврядних організацій в охороні здоров'я дасть державі фахові кваліфіковані структури, які вирішуватимуть нагальні проблеми галузі, впливатимуть на розвиток медосвіти, здійснюватимуть контроль якості послуг. Це дозволить розірвати зв'язок з радянською медичною культурою, наблизити права медиків до європейських стандартів та зберегти людський капітал.

"На сьогоднішній день, самоврядні медичні організації в Україні діють виключно у вигляді громадських об’єднань. (…) За відсутності конкретних повноважень самоврядні організації не спроможні ефективно впливати на формування та реалізацію державної політики, захищати права та інтереси як представників медичних та фармацевтичних професій, так і пацієнтів", - йдеться в пояснювальній записці.

Зазначається, що впровадження моделі самоврядування є важливою складовою ефективної системи охорони здоров'я. Воно надасть медикам економічну свободу, мобільність, юридичний захист, можливість обирати форму співпраці та реально впливати через самоврядні організації на розвиток галузі.

Заклади зможуть формувати команди та контролювати якість послуг, а пацієнти - захищати свої права, вільно обирати лікаря та отримувати сучасну допомогу.

За словами виконавчої директорки благодійного фонду "Пацієнти України" Інни Іваненко, законопроєкт про самоврядування в охороні здоров'я передбачає низку ключових змін:

Лікарі отримають персональні свідоцтва для практики, що забезпечить їм незалежність та дозволить працювати одночасно в кількох медичних закладах. Нині лікарі є найманими працівниками окремих закладів.

Будуть створені органи, які відстоюватимуть професійні інтереси лікарського корпусу. Нині медики позбавлені такого представництва на інституційному рівні.

У законодавство буде введено поняття "лікарська помилка" та передбачено відповідальність лікаря перед пацієнтом. Наразі відповідальність за неналежне лікування покладається на медичний заклад в цілому.

Железняк
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 7 июня 2024
Четверг, 6 июня 2024
Среда, 5 июня 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023