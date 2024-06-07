Верховна Рада ухвалила закон про дошкільну освіту

Верховна Рада України ухвалила загалом новий закон про дошкільну освіту, де пропонуються сім форм організації освітньої діяльності.

Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт №8030 "Про дошкільну освіту" підтримали 299 депутатів з усіх фракцій. Він був зареєстрований у Раді 13 вересня 2022 року. У пояснювальній записці до документа записані такі цілі:

розширення можливостей та гарантій для дошкільної освіти всіх дітей дошкільного віку з урахуванням потреб, здібностей та вибору індивідуальних освітніх траєкторій. Це також стосується дітей з особливими освітніми потребами та дітей ВПО;

дерегуляція та демократизація в системі освіти;

створення системи економічних гарантій розвитку закладів дошкільної освіти;

особливу увагу буде приділено потенціалу навчальних закладів, зокрема приватних;

створення мотивації для інвестування у дошкільну освіту;

стимулювання забезпечити систему цивільної оборони у сфері дошкільної освіти.

У цьому законі передбачено сім форм організації освітньої діяльності:

ясла;

дитячий садок;

спеціальний дитячий садок;

мобільний дитячий садок;

сімейний дитячий садок;

центр педагогічного партнерства;

центр розвитку.

Також цей законопроєкт передбачає заборону на будь-які форми дискримінації, а батькам надається право забезпечити для дитини дошкільну освіту у домашній формі.