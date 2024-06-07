Верховна Рада ухвалила закон про дошкільну освіту

Верховна Рада України ухвалила загалом новий закон про дошкільну освіту, де пропонуються сім форм організації освітньої діяльності.
Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.
Законопроєкт №8030 "Про дошкільну освіту" підтримали 299 депутатів з усіх фракцій. Він був зареєстрований у Раді 13 вересня 2022 року. У пояснювальній записці до документа записані такі цілі:
У цьому законі передбачено сім форм організації освітньої діяльності:
Також цей законопроєкт передбачає заборону на будь-які форми дискримінації, а батькам надається право забезпечити для дитини дошкільну освіту у домашній формі.
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