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Верховна Рада ухвалила закон про дошкільну освіту

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Верховна Рада України ухвалила загалом новий закон про дошкільну освіту, де пропонуються сім форм організації освітньої діяльності.

Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт №8030 "Про дошкільну освіту" підтримали 299 депутатів з усіх фракцій. Він був зареєстрований у Раді 13 вересня 2022 року. У пояснювальній записці до документа записані такі цілі:

  • розширення можливостей та гарантій для дошкільної освіти всіх дітей дошкільного віку з урахуванням потреб, здібностей та вибору індивідуальних освітніх траєкторій. Це також стосується дітей з особливими освітніми потребами та дітей ВПО;
  • дерегуляція та демократизація в системі освіти;
  • створення системи економічних гарантій розвитку закладів дошкільної освіти;
  • особливу увагу буде приділено потенціалу навчальних закладів, зокрема приватних;
  • створення мотивації для інвестування у дошкільну освіту;
  • стимулювання забезпечити систему цивільної оборони у сфері дошкільної освіти.

У цьому законі передбачено сім форм організації освітньої діяльності:

  • ясла;
  • дитячий садок;
  • спеціальний дитячий садок;
  • мобільний дитячий садок;
  • сімейний дитячий садок;
  • центр педагогічного партнерства;
  • центр розвитку.

Також цей законопроєкт передбачає заборону на будь-які форми дискримінації, а батькам надається право забезпечити для дитини дошкільну освіту у домашній формі.

Железняк
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