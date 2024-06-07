Bloomberg: НАТО планує розширити співпрацю з Україною у сфері обміну розвідданими

НАТО планує розширити співпрацю з Україною у сфері обміну розвідданими. Про це заявив помічник генерального секретаря НАТО з нових викликів безпеки Давид ван Віл, повідомляє видання Bloomberg.

Альянс готує угоду, яка вводить нові рамки для обміну розвідувальними даними з Україною, розповів Ван Віл під час першого форуму оборонних інноваторів у Кракові.

За його словами, роботу над нею планують завершити до ювілейного саміту НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

Видання зазначило, що НАТО має намір обмінюватися з Україною розвідданими про можливості Росії в галузі радіоелектронної боротьби. Ван Віл заявив - Альянс також хоче допомогти Україні стати великим постачальником технологій після закінчення війни.

"Українці впроваджують інновації з дуже високою швидкістю. Але, звісно, росіяни не дурні. Це означає, що інновації на полі бою - не статична річ. Це більше схоже на шахи", - додав він.