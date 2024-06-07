Bloomberg: НАТО планує розширити співпрацю з Україною у сфері обміну розвідданими

НАТО планує розширити співпрацю з Україною у сфері обміну розвідданими. Про це заявив помічник генерального секретаря НАТО з нових викликів безпеки Давид ван Віл, повідомляє видання Bloomberg.
Альянс готує угоду, яка вводить нові рамки для обміну розвідувальними даними з Україною, розповів Ван Віл під час першого форуму оборонних інноваторів у Кракові.
За його словами, роботу над нею планують завершити до ювілейного саміту НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.
Видання зазначило, що НАТО має намір обмінюватися з Україною розвідданими про можливості Росії в галузі радіоелектронної боротьби. Ван Віл заявив - Альянс також хоче допомогти Україні стати великим постачальником технологій після закінчення війни.
"Українці впроваджують інновації з дуже високою швидкістю. Але, звісно, росіяни не дурні. Це означає, що інновації на полі бою - не статична річ. Це більше схоже на шахи", - додав він.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023