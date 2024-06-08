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Reuters: У НАТО розробили план оборони на випадок можливого нападу росії

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Північноатлантичний альянс розробив план оборони на випадок можливого нападу росії. При цьому військовий блок все ще хоче посилити свої можливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання пише, що НАТО поставить перед своїми членами складніші завдання зі зміцнення їхньої протиповітряної оборони, ракет великої дальності та матеріально-технічного потенціалу.

Також уточнюється, що НАТО розробило перші великі плани оборони з часів закінчення Холодної війни

У них прописано, як Альянс відреагує на напад росії.

Нагадаємо, після початку війни в Україні країни Заходу занепокоїлися тим, що рф вирішить вторгнутися і на територію НАТО. При цьому офіційні чиновники Альянсу поки що відкидають таку ідею і кажуть, що не бачать такої можливості найближчим часом.

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступними цілями російської агресії можуть бути країни Балтії, Польща або Балкани.

НАТО
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