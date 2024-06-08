Reuters: У НАТО розробили план оборони на випадок можливого нападу росії

Північноатлантичний альянс розробив план оборони на випадок можливого нападу росії. При цьому військовий блок все ще хоче посилити свої можливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання пише, що НАТО поставить перед своїми членами складніші завдання зі зміцнення їхньої протиповітряної оборони, ракет великої дальності та матеріально-технічного потенціалу.

Також уточнюється, що НАТО розробило перші великі плани оборони з часів закінчення Холодної війни

У них прописано, як Альянс відреагує на напад росії.

Нагадаємо, після початку війни в Україні країни Заходу занепокоїлися тим, що рф вирішить вторгнутися і на територію НАТО. При цьому офіційні чиновники Альянсу поки що відкидають таку ідею і кажуть, що не бачать такої можливості найближчим часом.

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступними цілями російської агресії можуть бути країни Балтії, Польща або Балкани.