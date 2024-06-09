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Херсонська ОВА: Область перейматиме у Литви досвід у сфері телеконсультаційної допомоги

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Херсонська область перейматиме медичний досвід у Литви, зокрема у сфері телеконсультаційної допомоги.

Про це повідомили в Телеграмі Херсонської ОВА, передає Укрінформ.

Про це йшлося на нараді за участю представників обласних закладів охорони здоров'я, Департаменту здоров'я, а також МОЗ Литовської Республіки.

«На зустрічі обговорювали можливу співпрацю з литовськими лікарями. Зокрема, йшлося про надання телеконсультаційної допомоги, що може покращити медичні послуги в нашому регіоні», - зазначається в повідомленні.

Очікується, що ця ініціатива принесе значну користь, забезпечивши доступ до консультацій висококваліфікованих фахівців.

Херсонська область
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