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Психологиня дала поради парам, які через бойові дії живуть нарізно

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Через бойові дії чимало українських родин живуть нарізно. Наприклад, чоловік пішов на фронт, або дружина виїхала за кордон, рятуючись від війни. Щоб партнери, які перебувають у різних контекстах, змогли залишатися разом, їм необхідно мати спільні цінності, спільні плани на майбутнє, спільні мрії, виховання дітей. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла кандидатка психологічних наук Марина Діденко.

«Потрібно ділитися контекстами, наприклад, дружина, яка за кордоном, телефонує чоловіку, розповідає, як у них з дітьми справи, що нового. Вони обмінюються фотографіями, спілкуються, влаштовують спільні сніданки чи вечері з відеозв'язком. Те, що вони зможуть розповісти один одному, і стане своєрідним місточком між подружжям. І коли з’явиться можливість об'єднатися, відновити подружні зв’язки, завдяки цим місткам та емоціям це буде легше зробити», – пояснює психологиня.

За словами Марини Діденко, якщо партнери усвідомлять, що зараз потрібно змінити правила взаємодії, то така родина, звичайно, існуватиме. Якщо подружжя не перебудується і прірва між ними, різниця контекстів збільшуватиметься, то такій родині буде важко залишатися разом.

«У кожній родині є свої фактори, які на це впливають, але якщо говорити узагальнено, то так, роз’єднаність – це фактор ризику», – застерігає фахівчиня.

Психологиня наголошує, все залежатиме від того, як швидко партнери перебудують спілкування, скільки вони будуть готові вкладати і скільки матимуть сил та ресурсу для того, щоб це робити.

Діденко
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