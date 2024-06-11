КНДІСЕ: ворог активно використовує високотехнологічні західні компоненти у своїх ракетах

Посилення санкцій проти рф залишається актуальним питанням, адже ворог активно використовує високотехнологічні західні компоненти у своїх ракетах, якими атакує Україну. У цьому зміг переконатися спеціальний представник з питань виконання санкцій ЄС проти рф Девід О’Салліван під час візиту до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Деталі зустрічі у своєму tg-каналі повідомив директор КНДІСЕ Олександр Рувін, пише УНН.

Зокрема, спецпредставнику ЄС продемонстрували уламки та електронні компоненти балістичних та крилатих ракет, ударних і розвідувальних безпілотних літальних апаратів та інших засобів ураження, що використовуються російською федерацією у воєнних злочинах проти України.

"Посилення санкцій Європейського Союзу проти російської федерації у зв’язку зі збройною агресією рф на території України повинно залишатися актуальним питанням на порядку денному для наших іноземних партнерів. Саме високотехнологічні складові загалом є ключовими елементами забезпечення функціонування систем керування, живлення та навігації російських ракет.

Контроль з боку ЄС за експортом мікроелектроніки та інших передових технологій може суттєво вплинути на здатність росії розробляти та вдосконалювати свою військову техніку й засоби ураження", - зазначив Рувін.

Також директор КНДІСЕ додав, що скоординованість дій та збереження єдності країн-членів ЄС та України в цьому питанні є ключовими для посилення санкційного режиму та забезпечення його ефективності.

Нагадаємо, Олександр Рувін раніше повідомив, що у балістичних ракетах виробництва КНДР, якими ворог атакував Україну, виявили майже 300 різноманітних компонентів мікроелектроніки іноземного виробництва.

"За результатами роботи спеціалістів Інституту з представниками британського "Центру вивчення збройних конфліктів" Conflict Armament Research (CAR) підготовлений CAR звіт щодо дослідження частин та уламків ворожих ракет та ударних безпілотників. Так, лише в одному об'єкті, ідентифікованому як зразок північнокорейської балістичної ракети, виявлено 290 компонентів мікроелектроніки іноземного виробництва. У переважній більшості елементи забезпечують навігацію ракети, вони вироблені понад 25 компаніями зі штаб-квартирами в США, Китаї, Німеччині, Японії, Нідерландах, Сінгапурі, Швейцарії та Тайвані тощо", - розповів директор КНДІСЕ.