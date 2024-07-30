ТПП: Законопроект щодо підвищення податків створює загрозу для стабільної роботи підприємців

Торгово-промислова палата України (ТПП) закликає уряд відмовитися від законопроекту №11416, який вносить зміни до податкового законодавства. Експерти ТПП стверджують, що цей проект створює загрозу для стабільної роботи підприємців та економіки країни.

Про це йдеться в повідомленні ТПП.

Законопроект, який передбачає впровадження нових податків і посилення фіскального тиску, може призвести до зростання тіньової економіки та додаткових фінансових навантажень на бізнес. ТПП наголошує, що в умовах російської агресії, руйнування інфраструктури та відтоку кадрів додатковий фіскальний тиск унеможливить економічну стабільність.

"Український підприємець вже платить за війну непомірну ціну, як і кожен в Україні. Закликаємо спрямувати зусилля уряду на максимальне залучення міжнародної допомоги, грантів та заморожених російських активів для підтримки українського бюджету", - наголосили в ТПП.

ТПП також запропонувала альтернативні рішення, такі як підвищення ставки ПДВ на 4-5%, яке менш шкідливе для економіки і не потребує додаткових адміністративних дій.

Там наголошують, що ПДВ виявляється більш ефективним інструментом порівняно з іншими запропонованими податками. Його вплив на економіку менш руйнівний, хоча й призведе до незначного підвищення цін (до 5%) на товари та послуги.

Впровадження змін у ПДВ не потребує складних адміністративних процедур, що дозволить швидко збільшити надходження до бюджету. Аналіз податкового розриву показує, що ПДВ сплачується на рівні 93% від теоретично розрахованого, демонструючи низьку еластичність. Це робить прогнозування надходжень від ПДВ більш надійним порівняно з новими зборами, запропонованими КМУ.

Інші пропозиції включають підвищення ефективності роботи контролюючих органів, руйнування схем ухилення від оподаткування та скорочення другорядних видатків бюджету.

Також ТПП наголошує на необхідності впровадження системних змін для додаткових надходжень до бюджету наступного року, зокрема інституційних реформ у Митній та Податковій службах, покращення адміністрування податку на нерухоме майно та автоматизації податкових процесів.

Співзасновник Монобанку Олег Гороховський повідомив, що вже планується спеціальне засідання Ради з питань підприємництва в умовах воєнного стану, де обговорюватимуться питання, пов'язані з законопроєктом 11416. Він зауважив, що діалог між підприємцями та державою є вкрай важливим для спільного пошуку рішень, що допоможуть нашій економіці стати сильнішою в умовах війни.

"Ми раді, що нас чують і що ми маємо змогу донести бачення підприємців до керівництва держави. Треба чітко розуміти, що в нас спільна мета – нам треба зберегти економіку яка має забезпечити можливість країни воювати". – написав він.