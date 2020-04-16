Количество безработных в Украине за время карантина выросло более чем на миллион человек

Количество безработных в Украине за первые две недели карантина выросло на 500-700 тысяч, за следующие две недели — в апреле — еще на 500-600 тысяч человек, и составляет около 2,5-2,8 млн. человек. Всего за время карантина работу потеряли 1,0-1,3 млн. человек. Такую оценку дал президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков. Этот показатель не учитывает количества трудовых мигрантов, вернувшихся в Украину после начала пандемии.

«По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы сегодня составляет 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последнее 15 лет», — отметил Геннадий Чижиков.

В первую очередь работу потеряли те, кто неформально работал в отраслях, деятельность которых была остановлена на время карантина — это около 1 млн. человек. Всего в «остановленных» отраслях занято около 4 млн. человек. Также в большинстве случаев работу потеряли те работники, которые не смогли регулярно добираться на работу из-за остановки пассажирского сообщения.

«Проведенный Торгово-промышленной палатой опрос компаний показывает, что 26% из них планируют сокращение персонала, еще 30% не приняли окончательное решение», — сказал президент ТПП Украины.

В ТПП Украины надеются, что принятые меры по поддержке предпринимателей и малого бизнеса дадут быстрые результаты после снятия карантина. По оценкам ТПП Украины, общий объем поддержки бизнеса через освобождение от уплаты налогов в марте и апреле составил 9,3 млрд. грн. Из них 0,9 млрд. грн. получили предприниматели и малый бизнес, которые остановили работу на время карантина, они понесли наибольшие убытки. Ориентировочные потери только двух секторов — салонов красоты и пассажирских перевозок — составляют около 1,5 млрд. грн. за полтора месяца карантина. Потери всего бизнеса «на карантине» — в разы больше.