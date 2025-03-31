WSJ: Економічне зростання росії напряму залежить від мілітаризації економіки

Для кремля війна проти України перетворилася на головний економічний двигун.

Як пише The Wall Street Journal, економічне зростання росії напряму залежить від мілітаризації економіки, і будь-яка мирна угода тепер є серйозним ризиком для її стабільності.

Видання наголошує: попри санкції та міжнародну ізоляцію, економіка рф витримала роки війни, насамперед завдяки рекордним військовим витратам, які стимулювали виробництво, зайнятість і споживання.

Але ця ж система може розвалитися, якщо кремль буде змушений скоротити фінансування війни.

«Якщо мир буде досягнуто, будь-яке скорочення військових витрат росії, найімовірніше, залишить дірку у фінансах кремля, яку буде важко заповнити», — йдеться у статті.

За оцінками фінського економіста Хелі Сімоли, щонайменше 40% зростання ВВП росії у 2024 році пов’язане саме з воєнним виробництвом.

Це не враховуючи непрямі наслідки — підвищення зарплат у сфері оборони, соціальні виплати сім’ям військових, а також активне споживання в депресивних регіонах, які отримують дотації.

У разі миру, ці джерела стимулювання зникнуть. Але повернення до мирної економіки буде складним — багато підприємств вже адаптувалися до оборонного замовлення і не зможуть одразу переключитись на цивільне виробництво.

Крім того, російська економіка вже зараз демонструє симптоми перегріву: інфляція, дефіцит робочої сили, нестача технологій і значні втрати ресурсів через війну.

Експерти ISW раніше попереджали, що кремль намагається створити ілюзію стабільності, хоча реальні показники вказують на глибші проблеми.

Аналітики також зазначають, що завершення війни могло б дати росії шанс — зниження санкційного тиску, відновлення довіри інвесторів, пожвавлення торгівлі. Але для цього доведеться зберігати високі оборонні витрати ще тривалий час, щоб уникнути економічного провалу на фоні післявоєнної перебудови.

«кремль зіткнувся з парадоксом: закінчення війни — це шанс і одночасно пастка. Без воєнної економіки росії буде складно втримати поточний темп зростання, але продовжувати війну безкінечно — також не варіант», — резюмує WSJ.