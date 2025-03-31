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WSJ: Економічне зростання росії напряму залежить від мілітаризації економіки

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Для кремля війна проти України перетворилася на головний економічний двигун.

Як пише The Wall Street Journal, економічне зростання росії напряму залежить від мілітаризації економіки, і будь-яка мирна угода тепер є серйозним ризиком для її стабільності.

Видання наголошує: попри санкції та міжнародну ізоляцію, економіка рф витримала роки війни, насамперед завдяки рекордним військовим витратам, які стимулювали виробництво, зайнятість і споживання.

Але ця ж система може розвалитися, якщо кремль буде змушений скоротити фінансування війни.

«Якщо мир буде досягнуто, будь-яке скорочення військових витрат росії, найімовірніше, залишить дірку у фінансах кремля, яку буде важко заповнити», — йдеться у статті.

За оцінками фінського економіста Хелі Сімоли, щонайменше 40% зростання ВВП росії у 2024 році пов’язане саме з воєнним виробництвом.

Це не враховуючи непрямі наслідки — підвищення зарплат у сфері оборони, соціальні виплати сім’ям військових, а також активне споживання в депресивних регіонах, які отримують дотації.

У разі миру, ці джерела стимулювання зникнуть. Але повернення до мирної економіки буде складним — багато підприємств вже адаптувалися до оборонного замовлення і не зможуть одразу переключитись на цивільне виробництво.

Крім того, російська економіка вже зараз демонструє симптоми перегріву: інфляція, дефіцит робочої сили, нестача технологій і значні втрати ресурсів через війну.

Експерти ISW раніше попереджали, що кремль намагається створити ілюзію стабільності, хоча реальні показники вказують на глибші проблеми.

Аналітики також зазначають, що завершення війни могло б дати росії шанс — зниження санкційного тиску, відновлення довіри інвесторів, пожвавлення торгівлі. Але для цього доведеться зберігати високі оборонні витрати ще тривалий час, щоб уникнути економічного провалу на фоні післявоєнної перебудови.

«кремль зіткнувся з парадоксом: закінчення війни — це шанс і одночасно пастка. Без воєнної економіки росії буде складно втримати поточний темп зростання, але продовжувати війну безкінечно — також не варіант», — резюмує WSJ.

Wall Street Journal
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