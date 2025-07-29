Івановська: Українське суспільство чітко демонструє свій моральний вибір - на користь української мови

Публічне виконання російськомовного репертуару, навіть якщо воно не заборонене офіційно, негативно сприймається суспільством і справедливо викликає несприйняття.

Про це заявила на сайті уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, передає Укрінформ.

"Українське суспільство чітко демонструє свій моральний вибір - на користь української як мови опору, сили та майбутнього. Завдання держави - створити для цього зрозумілі, легітимні та ефективні правові інструменти", - зазначила Івановська.

Вона пояснила, що, згідно із Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", мовою культурних заходів в Україні є державна мова. Водночас закон не виключає можливості використання інших мов у виконанні художніх творів, зокрема пісень, якщо це не суперечить іншим законодавчим нормам. "Тобто виконання пісень російською мовою в публічному просторі саме по собі не є порушенням Закону про державну мову", - підкреслила уповноважена.

Івановська також нагадала, що згідно зі ст.15 Закону України "Про культуру" обмежується відтворення музичних творів російських артистів, які були або є громадянами російської федерації після 1991 року, або створені особами, зареєстрованими в державі-агресорі. Водночас у цьому випадку йдеться не про мову виконання, а про походження твору.

Вона зауважила, що уповноважений із захисту державної мови, відповідно до свого мандата, здійснює контроль за застосуванням державної мови під час публічних заходів - зокрема в оголошеннях, афішах, квитках тощо. Водночас він не має повноважень забороняти виконання творів іншими мовами, якщо це не суперечить чинному законодавству.

Уповноважена також наголосила, що у випадках можливих порушень законів про заборону російського культурного продукту чи правопорядку під час концертів, реагувати мають органи Національної поліції.

Вона також нагадала, що у низці міст України, зокрема в Києві та Тернополі, ухвалені рішення про обмеження публічного використання російськомовного культурного продукту на місцевому рівні у відповідь на суспільний запит. Водночас такі рішення не передбачають жодних санкцій.