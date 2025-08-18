Івановська: Вимоги росії є відверто цинічними та неприйнятними

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська різко засудила вимоги російського диктатора володимира путіна надати російській мові статус офіційної і легітимізувати московську патріархію в Україні.

Про це йдеться у заяві уповноваженої у Facebook.

Омбудсмен наголосила, що ці вимоги є відверто цинічними та неприйнятними.

Вона зауважила, що вони не мають нічого спільного з правами людини чи свободою вибору, а насправді є частиною ідеологічної війни кремля, спрямованої на підрив української незалежності та розкол суспільства.

«Українська була, є і буде єдиною державною мовою. Наша сила – у власному слові. Наша свобода – в українській мові», – наголосила Івановська.

Уповноважена пояснила, що російська мова протягом століть використовувалася не як мова спілкування, а як інструмент імперської політики, яким намагалися насадити меншовартість, знищити українську культуру та стерти національну ідентичність.

Московська патріархія, за її словами, є ще одним важелем цього ж механізму підкорення.

Вона також нагадала, що Україна вже заплатила величезну ціну за право бути собою: тисячі життів віддані на фронті, у мирних містах і селах.

За словами Івановської, ця жертва доводить, що мова, віра й культура українців не можуть бути предметом торгу чи політичних компромісів.

Будь-які поступки у мовному питанні омбудсман вважає поступками у питанні свободи, а отже – прямою загрозою державності.