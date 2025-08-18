Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Івановська: Вимоги росії є відверто цинічними та неприйнятними

120
Івановська: Вимоги росії є відверто цинічними та неприйнятними

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська різко засудила вимоги російського диктатора володимира путіна надати російській мові статус офіційної і легітимізувати московську патріархію в Україні.

Про це йдеться у заяві уповноваженої у Facebook.

Омбудсмен наголосила, що ці вимоги є відверто цинічними та неприйнятними.

Вона зауважила, що вони не мають нічого спільного з правами людини чи свободою вибору, а насправді є частиною ідеологічної війни кремля, спрямованої на підрив української незалежності та розкол суспільства.

«Українська була, є і буде єдиною державною мовою. Наша сила – у власному слові. Наша свобода – в українській мові», – наголосила Івановська.

Уповноважена пояснила, що російська мова протягом століть використовувалася не як мова спілкування, а як інструмент імперської політики, яким намагалися насадити меншовартість, знищити українську культуру та стерти національну ідентичність.

Московська патріархія, за її словами, є ще одним важелем цього ж механізму підкорення.

Вона також нагадала, що Україна вже заплатила величезну ціну за право бути собою: тисячі життів віддані на фронті, у мирних містах і селах.

За словами Івановської, ця жертва доводить, що мова, віра й культура українців не можуть бути предметом торгу чи політичних компромісів.

Будь-які поступки у мовному питанні омбудсман вважає поступками у питанні свободи, а отже – прямою загрозою державності.

Івановська
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 18 августа 2025
Воскресенье, 17 августа 2025
Суббота, 16 августа 2025
Пятница, 15 августа 2025
Четверг, 14 августа 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023