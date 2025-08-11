Джей Ді Венс: США країна більше не даватиме кошти на військову допомогу Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що його країна більше не даватиме кошти на військову допомогу Україні, проте Вашингтон не проти закупівель його зброї європейськими партнерами. Про це політик розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News, уривок якого опублікувала пресслужба Білого дому.

За словами віцепрезидента, Штати сказали європейцям, що оскільки війна рф проти України відбувається в їхньому регіоні, то вони мають активізуватися і взяти на себе більшу роль.

"І якщо ви так переймаєтеся цим конфліктом, ви повинні бути готові відігравати більш пряму і суттєву роль у фінансуванні цієї війни самостійно", – зазначив Венс.

Щодо виділення коштів із боку Штатів, політик зауважив: "Я думаю, що президент і я, безумовно, вважаємо, що Америка закінчила фінансувати війну в Україні. Ми хочемо досягти мирного врегулювання цієї ситуації. Ми хочемо зупинити вбивства".

Віцепрезидент США вважає, що "американці втомилися продовжувати відправляти свої гроші, свої податки на цей конкретний конфлікт", проте наголосив, що якщо європейці хочуть активізуватися і фактично купувати зброю у виробників США, то Вашингтон "не має нічого проти".

"Але ми більше не будемо фінансувати це самі", – пояснив Венс.