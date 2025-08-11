Bloomberg: Європейські лідери хочуть поговорити з Трампом, перш ніж він зустрінеться з путіним

Європейські лідери хочуть поговорити з президентом США Дональдом Трампом, перш ніж він зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним на Алясці. Про це пише Bloomberg, посилаючись на неназваних співрозмовників, обізнаних з питанням.
Розмова відбудеться після "напружених вихідних", коли тривали дипломатичні переговори між американськими, українськими та європейськими посадовцями, зокрема зустріч у Великій Британії за участі віцепрезидента США Джей Ді Венса і міністра закордонних справ Британії Девіда Леммі.
Посли ЄС були проінформовані про переговори 10 серпня, а міністри закордонних справ блоку мають зустрітися віртуально 11 серпня.
За даними Bloomberg, у межах поточних переговорів між американськими та російськими чиновниками путін вимагає, щоб Україна передала росії всю свою східну частину Донбасу, а також Крим, який його війська окупували у 2014 році. рф висуває це як умову для припинення вогню та початку переговорів щодо довгострокового врегулювання.
Водночас Україна та європейські союзники наполягають на припиненні вогню й заморожуванні нинішньої лінії фронту як першого кроку перед переговорами про більш тривале врегулювання. Вони також вважають, що продовження економічного тиску на москву за допомогою санкцій має стати способом похитнути путіна.
