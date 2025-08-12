Винницький: В Україні, має бути близько 100 державних закладів вищої освіти

В Україні, з огляду на демографічні реалії, має бути близько 100 державних закладів, тоді як зараз в країні їх нараховується 151. Про це в інтерв’ю “Апострофу” розповів заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький, якого Кабмін звільнив 8 серпня.
За словами експосадовця, потреба у скороченні мережі державних вишів пояснюється тим, що в країні майже на половину зменшилась кількість студентів, порівняно з тим, що було 15 років тому. Скорочення вишів “дуже часто відбувається за певним еволюційним процесом”, додав він.
“Лише цього року 48 закладів з нашої країни подолали цифру надання понад 1000 рекомендацій на вступ. Це сукупно на бюджет і контракт. Чому це важлива цифра? Тому що якщо один заклад вищої освіти повинен мати, як у Європі, не менше 5000 студентів, це означає, що потрібен вступ десь 1000 студентів щороку. Якщо є такий потік бакалаврів, то разом з магістрами і аспірантами виходить п'яти- тисячний контингент. А лише 48 закладів отримали понад 1000 студентів цього року. Це означає, що так чи інакше ті, які отримали менше, вони з часом потраплять у зону ризику. І еволюційним способом ми будемо бачити певну тенденцію до укрупнення”, - пояснив він.
Винницький уточнив, що укрупнення минулого року відбулося в 12 закладах по всій Україні. У той же час спостерігається скорочення чисельності незатребуваних приватних вишів. Так, більше десятка вийшли з ринку за останній рік.
