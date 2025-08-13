Відповідно до рекомендацій Базельського комітету НБУ розробив Індекс фінансового циклу

Національний банк представив Індекс фінансового циклу, за допомогою якого виявлятиме накопичення системних ризиків та застосовуватиме інструменти макропруденційної політики.

НБУ зазначає, що використання такого Індикатора сприятиме ефективнішим діям регулятора для збереження фінансової стабільності та кредитної активності банків.

Фінансові системи розвиваються циклічно: у фазі зростання оптимізм учасників ринку сприяє активному кредитуванню та вищій економічній активності. Однак у таких умовах фінустанови часто недооцінюють ризики, що спричиняє накопичення дисбалансів та системних загроз.

Водночас низхідна фаза фінансового циклу може призвести до реалізації системних ризиків і значних втрат для економіки.

Своєчасне визначення фази фінансового циклу необхідне для ефективної макропруденційної політики.

Базельський комітет з банківського нагляду і Європейська рада з системних ризиків рекомендують використовувати спеціалізовані індикатори для виявлення фаз фінансового циклу.

Відповідно до цих рекомендацій НБУ розробив Індекс фінансового циклу, що складається з чотирьох субіндексів, які відображають боргове навантаження приватного сектору (бізнесу та населення), умови кредитування та попит на кредити, стан ринку нерухомості, макроекономічні умови.

Протягом останнього року індекс має висхідну динаміку через тривалий вплив війни. Однак поточні його значення свідчать, що макропруденційна реакція не потрібна.

Найвищого значення індекс набув у 2007 році перед світовою фінансовою кризою, сигналізуючи про накопичення проциклічних ризиків, передусім через кредитну експансію і “бульбашку“ на ринку нерухомості.

Значне зростання Індексу сигналізуватиме про накопичення системних загроз. Для їх попередження регулятор може застосовувати макропруденційні інструменти, зокрема контрциклічний буфер капіталу.

Запас капіталу, сформований у періоди економічного зростання завдяки буферу, дасть змогу поглинути потенційні збитки від ризиків, що можуть обмежувати кредитування в майбутньому.

Значення контрциклічного буфера визначатиметься з урахуванням не лише Індексу, а й ширшого набору показників: оцінок кредитних ризиків банків, достатності капіталу, результатів стрес-тестування тощо.

В цілому рішення про активацію буферів капіталу та графік їх упровадження Національний банк планує схвалити цьогоріч із урахуванням результатів оцінки стійкості.