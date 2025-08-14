Войти

Мерц: На Алясці має йтися про фундаментальні українські та європейські інтереси безпеки

Мерц: На Алясці має йтися про фундаментальні українські та європейські інтереси безпеки

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з володимиром путіним на Алясці в п'ятницю має обговорити фундаментальне питання українських та європейських інтересів безпеки.

Про свою позицію він вже повідомив американського лідера під час розмови в середу.

"На Алясці має йтися про фундаментальні українські та європейські інтереси безпеки. Це був той меседж, який ми прокомунікували сьогодні з американським президентом, і ми були одностайні в оцінці ситуації і також, якої мети можна досягти", - сказав Мерц на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Берліні в середу.

